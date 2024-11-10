الشيبي: نتمنى أن يتوج بيراميدز في نهاية الموسم بالألقاب

رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها

مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم

علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة

المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟

رجل مباراة فاركو أمام البنك الأهلي: النتائج ستأتي لهذا السبب.. ولن تكون آخر مرة لي مع الجائزة

مدرب فاركو: أظهرنا شخصيتنا رغم التعادل.. والدوافع سبب خسارتنا أمام الاتحاد

رئيس الإسماعيلي: الحكام يتأثرون بأندية غير جماهيرية.. وطالبنا بحكام أجانب لإشعال المنافسة مع المصريين

مرتجي: حسام عاشور يمكن أن يعود ولكن الحضري لا.. وهذه الأندية لا يجب منحها الرخصة