انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

داروين نونيز

يلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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ق 84 جوووول صلاح يسجل الثاني

ق 46 انفراد لمورجان روجرز يضيع في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بجوار القائم

استراحة

ق 25 خروج ترينت ألكساندر أرنولد مصابا.. ونزول كونور برادلي بدلا منه

ق 23 سقوط واتكينز ومطالبة بركلة جزاء

ق 20 جووول بعد مرتدة رائعة.. الكرة تصل إلى داروين نونيز بعد تمريرة من صلاح

بداية المباراة

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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