انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 21:52
كتب : FilGoal
يلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.
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ق 84 جوووول صلاح يسجل الثاني
ق 46 انفراد لمورجان روجرز يضيع في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بجوار القائم
استراحة
ق 25 خروج ترينت ألكساندر أرنولد مصابا.. ونزول كونور برادلي بدلا منه
ق 23 سقوط واتكينز ومطالبة بركلة جزاء
ق 20 جووول بعد مرتدة رائعة.. الكرة تصل إلى داروين نونيز بعد تمريرة من صلاح
بداية المباراة
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