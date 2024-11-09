الرابعة على التوالي والمرة الأولى لـ بيب.. البديل بيدرو يقلب الطاولة على سيتي ويقود برايتون للفوز

واصل مانشستر سيتي نتائجه السيئة في مختلف البطولات وخسر من برايتون بهدفين لهدف، وذلك في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ورغم أن سيتي تقدم في النتيجة حتى آخر ربع ساعة من المباراة، إلا أن برايتون استطاع العودة وتسجيل هدفين وتحقيق الفوز.

وتعد الهزيمة هي الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

والأولى لمانشستر سيتي منذ عام 2006.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 4 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 19 وارتقى للمركز الرابع، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 23 بهدف سجله هالاند بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة ماتيو كوفاسيتش، ليضع الكرة في الشباك بعد الالتحام مع مدافع برايتون.

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في الشوط الثاني عاد كيفين دي بروين للمشاركة مع مانشستر سيتي ودخل الملعب في الدقيقة 73 بدلا من سافينيو.

ومع آخر ربع ساعة من المباراة انتفض برايتون ونجح في قلب الطاولة على مانشستر سيتي.

وسجل برايتون هدف التعادل في الدقيقة 75 بقدم البديل جواو بيدرو العائد من الإصابة، بعدما استغل تعثر دفاع مانشستر سيتي في تشتيت الكرة أمام المرمى ليسدد في شباك إيدرسون.

وفي الدقيقة 83 أكمل برايتون عودته بنجاح بعدما سجل الهدف الثاني عن طريق مات أوريلي من انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من جواو بيدرو.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لإحراز التعادل في الدقائق المتبقية ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز برايتون.

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