تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الحفاظ على الصدارة أمام أستون فيلا

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في ليفربول ضمن التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - ألكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

فيما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ليفربول
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