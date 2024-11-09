الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند يصل لهدفه رقم 75

وصل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إلى الهدف رقم 75 خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل المهاجم النرويجي هدف تقدم مانشستر سيتي في شباك برايتون في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف في الدقيقة 23 بعدما انفرد هالاند بالمرمى إثر تمريرة ماتيو كوفاسيتش، ليضع الكرة في الشباك بعد الالتحام مع مدافع برايتون.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يصل للهدف رقم 75 في أقل عدد مباريات بالدوري الإنجليزي.

ووصل هالاند للهدف رقم 75 خلال 77 مباراة فقط، محطما رقم آلان شيرار كأسرع لاعب يسجل لهذا العدد من الأهداف.

ويستمر هالاند في تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما وصل للهدف رقم 12.

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