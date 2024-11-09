انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. خسارة الدراويش
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:52
كتب : FilGoal
نرشح لكم
رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ رجل مباراة فاركو أمام البنك الأهلي: النتائج ستأتي لهذا السبب.. ولن تكون آخر مرة لي مع الجائزة مدرب فاركو: أظهرنا شخصيتنا رغم التعادل.. والدوافع سبب خسارتنا أمام الاتحاد رئيس الإسماعيلي: الحكام يتأثرون بأندية غير جماهيرية.. وطالبنا بحكام أجانب لإشعال المنافسة مع المصريين مرتجي: حسام عاشور يمكن أن يعود ولكن الحضري لا.. وهذه الأندية لا يجب منحها الرخصة