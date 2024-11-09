تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لتأمين مستقبل لاعبه الشاب إيثان نوانيري

إيثان نوانيري النادي : أرسنال أرسنال

ويسعى أرسنال لتجديد تعاقد نوانيري لتأمين استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة في ظل المؤشرات التي تشير إلى أنه سيصبح من نجوم الكرة الإنجليزية في السنوات المقبلة.

وظهرت إمكانيات نوانيري منذ أن شارك لأول مرة مع أرسنال وهو بعمر 15 عاما فقط قبل عامين، كأصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي في التاريخ.

وفي المباريات الأخيرة وبسبب كثرة الإصابات في أرسنال بدأ نوانيري في الحصول على عدد أكبر من الدقائق للمشاركة، وفي كل مرة يظهر بشكل جيد.

وبحسب موقع TEAMtalk فإن أرسنال حريص على توقيع عقد جديد مع اللاعب البالغ الآن 17 عاما.

وذلك بعدما قرر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عدم ترك اللاعب ليخرج معارا في بداية الموسم الجاري، وتمسك باستمراره مع الفريق اقتناعا منه بقدراته الفنية.

وقال عنه أرتيتا: "إنه موهبة كبيرة وأنا سعيد به حقا، إنه يريد أن يسجل في كل كرة، كما أنه يتمتع بالهدوء وهذا أمر غير معتاد للاعب لا يزال في عمر 17 عاما فقط".

وأصبح إيثان نوانيري لاعب أرسنال أصغر لاعب يشارك في مباراة طوال تاريخ الدوري الإنجليزي عندما لعب ضد برينتفورد بتاريخ 18 سبتمبر 2022.

وبذلك يصبح نوانيري أصغر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 15 عاما و181 يوما.

وهو أيضا أول لاعب من مواليد عام 2007 يشارك في أي مباراة في الدوريات الخمس الكبرى.