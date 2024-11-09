تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين

تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة

فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي

تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران

صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة

مؤتمر نيستلروي: لا أستطيع توجيه نصيحة إلى أموريم.. وأتمنى تدريب يونايتد مستقبلا

مؤتمر أرتيتا: علينا التأقلم مع الإصابات العديدة.. ولا أحد يعمل بقوة أكثر منا

مؤتمر جوارديولا: لسنا معتادين على الخسارة ولكن.. واسألوا توخيل عن هذا الأمر

سيطرة من نوتنجهام على جائزتي لاعب ومدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي