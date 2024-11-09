تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 18:22
كتب : FilGoal
يقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي في مواجهة برايتون.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
كما عاد البرازيلي الشاب سافينيو لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي من جديد.
وظهر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – سيمبسون باسي – يوشكو جفارديول – ريكو لويس
الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – فيل فودين
الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – ماتيوس نونيز
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ25 نقطة.
بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.
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