تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

يقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي في مواجهة برايتون.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

كما عاد البرازيلي الشاب سافينيو لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي من جديد.

أخبار متعلقة:
ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة

وظهر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – سيمبسون باسي – يوشكو جفارديول – ريكو لويس

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – فيل فودين

الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – ماتيوس نونيز

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ25 نقطة.

بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة مؤتمر نيستلروي: لا أستطيع توجيه نصيحة إلى أموريم.. وأتمنى تدريب يونايتد مستقبلا مؤتمر أرتيتا: علينا التأقلم مع الإصابات العديدة.. ولا أحد يعمل بقوة أكثر منا مؤتمر جوارديولا: لسنا معتادين على الخسارة ولكن.. واسألوا توخيل عن هذا الأمر سيطرة من نوتنجهام على جائزتي لاعب ومدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
صاروخية موسيالا تنصر بايرن على سان باولي.. وخسارة جديدة لـ دورتموند 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أهدرا ولم ينتصر أحد.. فاركو يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بتعادل سلبي 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد عبد المنعم وثلاثي الأهلي وزيزو من المنتخب للإصابة 13 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - فاخري لاكاي يقود سيراميكا.. وثنائي في هجوم الإسماعيلي 16 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة 35 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان