فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

شرح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول طريقته في إيقاف موسى سيسوكو وقت مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي في موسم 2018-2019 رغم انفراده من منتصف الملعب آنذاك.

وتحدث فان دايك في فيديو لقناة الدوري الإنجليزي قائلا: "كان بإمكان سيسوكو تسجيل هدفا آنذاك بالمناسبة، لكنني فكرت سريعا أنه علي إغلاق زاوية التمرير إلى سون هيونج مين".

وواصل "لذا تعين علي إغلاق خط التمرير لأنني أعتقد أن سون أحد أفضل اللاعبين في إنهاء الفرص في الدوري الإنجليزي بقدميه اليمنى واليسرى".

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وتابع المدافع الهولندي حديثه "مع العلم أن سيسوكو يلعب بقدمه اليمنى لذا حاولت إجباره أن يسدد بقدمه اليسرى وكان بإمكانه التسجيل رغم ذلك".

واستدرك "لكن كان لدي ثقة كبيرة في حارس مرمى جيد جدا خلفي وهو أليسون بيكر".

وأكمل "لذا قمت بقواعد الدفاع الأساسية لكن نجح الأمر بشكل جيد".

وأضاف فان دايك "يأخذ الأمر جزء من الثانية من التفكير فهذا هو الدوري الإنجليزي".

وأتم فان دايك حديثه "بالمناسبة تعرضت لركلة في كاحلي أثناء تسديده للكرة فقد كنت أحاول منعه من التسديد".

فان دايك ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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