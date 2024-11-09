حقيقة رحيل نيمار عن الهلال في الانتقالات الشتوية

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:17

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال السعودي

رد الفريق الإعلامي لنيمار دا سيلفا على الأنباء المتعلقة برحيله عن الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وقال داي كريسبو أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار عبر صحيفة الرياضية السعودية: "كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في يناير المقبل غير صحيح وأخبار كاذبة".

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وأضاف "اللاعب مستمر مع فريقه حتى نهاية عقده وهذا مؤكد".

وذكرت شبكة UOLEsporte البرازيليةفي وقت سابق أن الهلال السعودي يدرس إمكانية إنهاء عقد نيمار ورحيله عن النادي في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وأوضح النادي السعودي أن نيمار سيخضع لبرنامج تأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وانضم نيمار لصفوف الهلال بداية موسم 2023-2024 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض نيمار 7 مباريات بقميص الهلال وسجل هدفا وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

نيمار الهلال
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