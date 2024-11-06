تقرير برازيلي: الهلال يدرس إنهاء عقد نيمار في يناير

بدأ نادي الهلال السعودي دراسة فكرة إمكانية إنهاء عقد نجمه البرازيلي نيمار، وذلك بسبب كثرة الإصابات الذي يتعرض لها اللاعب.

نيمار النادي : الهلال الهلال

وكشفت شبكة UOLEsporte البرازيلية أن الهلال السعودي يدرس إمكانية إنهاء عقد نيمار ورحيله عن النادي في يناير المقبل.

وذلك بعد تقييم وضعه أثناء فترة التعافي من الإصابة الحالية ومعرفة حالته الصحية بعد التخلص من الإصابة.

وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، وكانت إصابته في عضلة الفخذ الأمامية.

ومن المنتظر أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب هذه الإصابة.

وانضم نيمار لصفوف الهلال بداية موسم 2023-2024 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.