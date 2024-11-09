تشكيل ريال مدريد - عودة رودريجو.. وفران جارسيا أساسي ضد أوساسونا

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

مبابي - ريال مدريد - برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوساسونا.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة رودريجو ليشارك بشكل أساسي بجانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

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ويلعب فران جارسيا كظهير أيسر بدلا من فيرلان ميندي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديركو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطو وبفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل أوساسونا المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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