تقرير: مبابي لا يريد اللعب مع فرنسا مجددا في وجود ديشامب

يبدو أن قرار استبعاد كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا للمرة الثانية على التوالي لن يمر مرور الكرام.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

ووفقا للصحفي الفرنسي الاستقصائي رومان مولينا في قناته عبر موقع "يوتيوب" مبابي تعهد أنه لن يعود للانضمام لمنتخب فرنسا مجددا في ظل وجود ديديه ديشامب على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأوضح مولينا أن قرار مبابي جاء بسبب التوترات التي حدثت في علاقته مع ديشامب.

وكان ديشامب برر استبعاد مبابي من قائمة فرنسا في معسكر شهر نوفمبر الجاري قائلا: "لقد أجريت مناقشات معه واتخذت هذا القرار، الأمر أفضل بهذه الطريقة".

وأضاف "أراد كيليان الانضمام، استبعاده ليس بسبب مشاكل خارج نطاق الرياضة".

وذكرت تقارير أن قائد فرنسا كان مترددا في الانضمام إلى الديوك في توقف سبتمبر وغاب بشكل مثير للجدل خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

ويستعد منتخب فرنسا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية المقبلتين ضد إسرائيل وإيطاليا.