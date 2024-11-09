تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

جون دوران

رفض أستون فيلا عرض أرسنال لضم مهاجم الفريق جون دوران.

وذكر موقع "أنتينا 2" الكولومبي أن دوران الذي حاول تشيلسي ضمه الصيف الماضي حظي باهتمام أرسنال الذي كان يرغب في دفع 55 مليون يورو لضمه.

لكن في المقابل فإن أستون فيلا يرغب في الحصول على 85 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب صاحب الـ20 عاما.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال أوروبا - خطأ مينجز الغريب يكبد أستون فيلا خسارته الأولى.. وانتصار شاختار توتنام يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتصر برباعية في الشوط الثاني في الـ+90.. فوز مثير لـ برينتفورد على إبسويتش في غياب سام وتعادلات لـ أستون فيلا وبرايتون

ويمتد تعاقد دوران مع أستون فيلا حتى صيف عام 2030.

ويتألق المهاجم الكولومبي خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 8 أهداف في 16 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في كل البطولات.

وذكرت صحيفة "أس" في فرعها الكولومبي أن أرسنال وبرشلونة تواصلا مع أستون فيلا في شهر أكتوبر الماضي لاستطلاع رأيه في بيع اللاعب في شهر يناير المقبل لكن الفريق الإنجليزي رفض كل ذلك.

جون دوران أستون فيلا أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة مؤتمر نيستلروي: لا أستطيع توجيه نصيحة إلى أموريم.. وأتمنى تدريب يونايتد مستقبلا مؤتمر أرتيتا: علينا التأقلم مع الإصابات العديدة.. ولا أحد يعمل بقوة أكثر منا مؤتمر جوارديولا: لسنا معتادين على الخسارة ولكن.. واسألوا توخيل عن هذا الأمر سيطرة من نوتنجهام على جائزتي لاعب ومدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة التشكيل - 5 تغييرات في إنتر.. وثلاثي في هجوم أرسنال
أخر الأخبار
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود المصري أمام الجونة.. ومحمد محمود أساسي 13 دقيقة | الكرة المصرية
آس: التهاب حاد في المعدة يهدد مشاركة أولمو أمام ريال سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات رباعي الفريق.. وموقف داري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لامين وأولمو يعانيان من مشكلة.. ومقارنتي مع تشافي غير عادلة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) أوساسونا.. جوووووول من صناعة الحارس ساعة | الدوري الإسباني
بيلد: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم ديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: استفسرنا من الأهلي عن إصابتي ربيعة وياسر.. وليس إمام والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري