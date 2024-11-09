تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران

رفض أستون فيلا عرض أرسنال لضم مهاجم الفريق جون دوران.

وذكر موقع "أنتينا 2" الكولومبي أن دوران الذي حاول تشيلسي ضمه الصيف الماضي حظي باهتمام أرسنال الذي كان يرغب في دفع 55 مليون يورو لضمه.

لكن في المقابل فإن أستون فيلا يرغب في الحصول على 85 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب صاحب الـ20 عاما.

ويمتد تعاقد دوران مع أستون فيلا حتى صيف عام 2030.

ويتألق المهاجم الكولومبي خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 8 أهداف في 16 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في كل البطولات.

وذكرت صحيفة "أس" في فرعها الكولومبي أن أرسنال وبرشلونة تواصلا مع أستون فيلا في شهر أكتوبر الماضي لاستطلاع رأيه في بيع اللاعب في شهر يناير المقبل لكن الفريق الإنجليزي رفض كل ذلك.