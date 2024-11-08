الدوري السعودي - ماني يقود النصر للعودة للانتصارات أمام الرياض

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر

اكتفى النصر بهدف ساديو ماني في الفوز على الرياض بنتيجة 1-0 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد العالمي لـ 22 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وللمباراة الثانية على التوالي يغيب رونالدو عن التهديف بقميص النصر، بعدما لم يسجل ضد الهلال في اللقاء الأخير.

أخبار متعلقة:
صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة سكاي ألمانيا: موديست مرشح للانتقال لـ شالكه مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41.

هدف هو الثالث له هذا الموسم محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي فريقه بعد رونالدو وتاليسكا صاحبا الـ 6 أهداف.

وفي الدقيقة 88 أهدر تاليسكا فرصة مضاعفة الفارق بعدما سدد كرة قوية للغاية علت العارضة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ماني.

وانتهت المباراة بفوز النصر بعد تعادلين في آخر مباراتين في الدوري السعودي.

ويستعد النصر للقاء القادسية في الجولة 11 عقب نهاية التوقف الدولي.

النصر الرياض ساديو ماني
نرشح لكم
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية محمد شريف يغيب للمباراة التاسعة في الدوري السعودي.. وموعد عودته الدوري السعودي - اتحاد جدة يستعيد الصدارة في غياب بنزيمة وعوار الدوري السعودي - الشباب يفوز على الخلود بمشاركة ديانج.. وأوبامينج يسجل رابع أهدافه روبن نيفيز يثير مخاوف جيسوس في الهلال "مفاوضات الأندية السعودية مع فينيسيوس متوقفة منذ أغسطس الماضي" مواعيد مباريات الخميس 7 نوفمبر 2024.. الأهلي ضد زد ومرموش وعبد المنعم بأوروبا وكيل سعود عبد الحميد يرد على أنباء عودته للدوري السعودي
أخر الأخبار
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة 59 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك ساعة | الدوري المصري
41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
"فاشهدوا" في وداع رشيد مخلوفي.. ولادة منتخب الجزائر من رحم "جبهة التحرير" ساعة | الوطن العربي
وفاة رشيد مخلوفي أسطورة الجزائر ساعة | الوطن العربي
أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم ساعة | الدوري الإسباني
طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع