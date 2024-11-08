الدوري السعودي - ماني يقود النصر للعودة للانتصارات أمام الرياض

اكتفى النصر بهدف ساديو ماني في الفوز على الرياض بنتيجة 1-0 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد العالمي لـ 22 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وللمباراة الثانية على التوالي يغيب رونالدو عن التهديف بقميص النصر، بعدما لم يسجل ضد الهلال في اللقاء الأخير.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41.

هدف هو الثالث له هذا الموسم محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي فريقه بعد رونالدو وتاليسكا صاحبا الـ 6 أهداف.

وفي الدقيقة 88 أهدر تاليسكا فرصة مضاعفة الفارق بعدما سدد كرة قوية للغاية علت العارضة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ماني.

وانتهت المباراة بفوز النصر بعد تعادلين في آخر مباراتين في الدوري السعودي.

ويستعد النصر للقاء القادسية في الجولة 11 عقب نهاية التوقف الدولي.