صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب الشهر في النادي، عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم بعد جائزة أغسطس.

وقال صلاح في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "إنه شعور رائع حين يسير الفريق بشكل جيد ويفوز وهذا هو الأهم. لا أعتقد أني سأكون سعيدا إن كنت ألعب جيدا ولكن الفريق لا يفوز".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو مواصلة التقدم بهذه الطريقة وأتمنى أن نواصل الفوز بالمباريات".

وعن لحظته المفضلة في شهر أكتوبر قال: "سأختار مباراة تشيلسي حين سجل كرتيس (جونز) لأني منحته عرضية جيدة ومارسناها كثيرا في التدريبات، ولذلك حين تفعلها في مباراة يمنحك هذا شعورا رائعا، خصوصا أنه كان الهدف الثاني. كنت سعيدا له وسعيدا بصناعة الهدف له وجعل الفريق يفوز بالمباراة".

وعن وصوله للمركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي قال: "هذا يعني لي الكثير. إنه شيء أعمل بجد لأجله. حين تلعب كجناح يصبح الأمر أكثر صعوبة، وإذا نظرت للأسماء الأخرى ستجدهم جميعا مهاجمين. كجناح يصعب أداء العملين الهجومي والدفاعي. ولذلك أنا فخور بالأرقام التي حققتها وأتمنى أن أتقدم أكثر في القائمة".

وكشف "أنا دائما ما أقول إن جماهير نادٍ مثل ليفربول يستحقون القتال على اللقب دائمًا. أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، أو على الأقل القتال حتى الدقيقة الأخيرة".

واختتم "ولذلك أعتقد أن ليفربول كنادٍ ومدينة وجماهير ولاعبين والمدرب أيضا، كلنا بحاجة لمواصلة القتال ونأمل أن نفوز بشيء جيد وكبير في النهاية".

وينتهي عقد صاحب الـ32 عاما مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، وما زالت مباحثات التجديد مع الفريق مستمرة ولم تحسم بعد.

ويسعى ليفربول حاليا لتجديد تعاقد صلاح رغبة في الحفاظ على اللاعب رفقة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

وشارك صلاح في 16 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 9 آخرين.

ومنذ الانضمام إلى ليفربول في عام 2017 تمكن صلاح من تسجيل 220 هدفا وصناعة 98 خلال 365 مباراة.