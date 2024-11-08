سكاي ألمانيا: موديست مرشح للانتقال لـ شالكه

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

أنتوني موديست - الأهلي - فاركو

يتواجد اسم المخضرم أنتوني موديست مهاجم الأهلي السابق ضمن قائمة من المرشحين للانتقال لـ شالكه الألماني.

أنتوني موديست

النادي : لاعب حر

شالكه

ويعاني شالكه الذي ينافس في الدرجة الثانية الألمانية هذا الموسم من الغيابات التي ضربت هجومه.

ويعاني إيميل هويلوند وبراين لاسمي ثنائي هجوم الفريق الأزرق من إصابات ستبعدهم لفترة طويلة.

وتعرض إيميل شقيق راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة بقطع في وتر أكيليس بعدما خاض 114 دقيقة فقط هذا الموسم.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الألمانية فإن هناك عدة أسماء مرشحة من بينها موديست.

التقرير أشار إلى أن صاحب الـ 36 عاما بدون نادٍ منذ رحيله عن الأهلي ومناسب للانتقال لصفوف شالكه.

وأضاف التقرير إلى عدم وضوح موقف الشاب أموسو تشيبارا من التصعيد للفريق الأول بعدما سجل 13 هدفا في 10 مباريات بدوري الشباب الألماني.

وسبق أن ارتبط اسم موديست بالانتقال لصفوف هامبورج الألماني لكن المدرب نفى الأمر في ظل الغيابات التي ضربت صفوف فريقه. (طالع التفاصيل)

ويحتل شالكه المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط من 11 جولة في الدرجة الثانية الألمانية.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

ورحل موديست عقب نهاية عقده مع الأهلي في يونيو الماضي.

وساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

أنتوني موديست الدوري الألماني شالكه
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