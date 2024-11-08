مؤتمر نيستلروي: لا أستطيع توجيه نصيحة إلى أموريم.. وأتمنى تدريب يونايتد مستقبلا

لا يرغب رود فان نيستلروي المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد توجيه نصيحة للمدرب الجديد لفريقه روبن أموريم.

وبرر المهاجم الهولندي السابق رفضه قائلا: "أنا هنا منذ ثلاثة أشهر وفي تلك الأشهر لم يحدث الكثير لكننا سنتحدث عن تلك الفترة وسوف أفكر في كل ما حدث".

وعن طموحه المستقبلي قال: "لقد فكرت في الأمر جيدا عندما أتيت إلى هنا كمساعد لإريك تين هاج، أعرف أن القدوم ليونايتد أمر خاص وشعرت أنني أريد أن أصبح جزءا من تلك الرحلة، لقد طموحات واضحة لأصبح مدربا للنادي، لكن عقدي كمساعد مستمر لعامين"

وشدد "أنا مازالت مستمر في تلك الحالة الذهنية في دوري".

وعن عدم الهزيمة في ثلاث مباريات كمدرب مؤقت قال: "سعيد بهذا الأمر كان مهما حدوث ذلك بعد تولي المهمة والمباراة الأخيرة لي كمدرب ستعني لي الكثير".

أما عن حال أماد ديالو عقب إصابته ضد باوك في الدوري الأوروبي قال: "نقيم حالته ونحاول أن يكون مستعدا للقاء ليستر سيتي الأحد المقبل".

وتابع "كوبي ماينو لم يتدرب معنا حتى الآن ويحتاج المزيد من الوقت".

وسيلتقي يونايتد مع ليستر سيتي الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الـ13 بـ12 نقطة.

أما ليستر فيأتي في المركز الـ15 بـ10 نقاط.