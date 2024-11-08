تعادل جديد.. صاروخية بدر موسى تخطف نقطة لـ بتروجت أمام مودرن سبورت

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حصد بتروجت نقطة جديدة بالتعادل مع مودرن سبورت 1-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

تقدم مودرن سبورت بهدف علي زعزع، فيما سجل بدر موسى هدف تعادل بتروجت.

ويعد ذلك اللقاء الأول للفريقين في الدوري المصري.

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وتعادل بتروجت مجددا بنفس النتيجة بعدما تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى.

فيما حقق مودرن سبورت التعادل مرة أخرى بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.

ويحتل بتروجت المركز السابع برصيد نقطتين ويليه مودرن سبورت بفارق الأهداف في المركز الثامن.

وصف المباراة

بدأ بتروجت بالتهديد أولا عن طريق قائده رشاد المتولي بتسديدة ارتطمت بقدم مدافع مودرن ووصلت سهلة في يد محمود عبد الرحيم "جنش" في الدقيقة 4.

وبعد 4 دقائق مرت تسديدة محمد دودو بجوار القائم الأيسر لمرمى جنش.

وعاد نفس اللاعب وأطلق تسديدة أبعدها جنش في الدقيقة 32 لركنية.

شوط أول لم يشهد أي تهديد حقيقي من لاعبي مودرن سبورت.

الشوط الثاني جاء مغايرا تماما، ركنية لمودرن سبورت ورأسية تصدى لها عمر صلاح وتابعها علي زعزع بتسديدة في الشباك متقدما لفريقه في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 57 رد بدر موسى بتصويبة صاروخية من خارج منطقة سكنت شباك جنش معلنة التعادل.

وبات موسى تاسع فلسطيني يسجل في الدوري المصري.

وفي الدقيقة 61 سدد رشاد المتولي كرة ضعيفة جاءت سهلة في يد جنش، ومن مرتدة سريعة كاد أن يسجل أحمد عاطف هدف التقدم لكن صلاح أبعد تسديدته الساقطة لركنية.

وفي الدقيقة 67 توغل بدر موسى بطريقة رائعة من عمق دفاع مودرن وانفرد وسدد كرة أرضية ارتدت من القائم الأيسر لجنش.

وفي الدقيقة 72 رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح بتروجت بعد لمسة يد على علي الفيل.

وكاد عاطف أن يخطف الفوز برأسية في الدقيقة 81 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتألق جنش ومنع فريقه من الخسارة في الدقيقة 90+2 بعدما تصدى لتسديدة رشاد المتولي من داخل منطقة الجزاء ثم لتسديدة أخرى من محمد مسعد محولا إياها لركنية لتنتهي المباراة بالتعادل.

بتروجت مودرن سبورت الدوري المصري
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