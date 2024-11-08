الفلسطيني التاسع.. بدر موسى يسجل هدفه الأول في الدوري المصري

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 18:40

كتب : إسلام أحمد

بدر موسى - بتروجت - بيراميدز

أصبح بدر موسى تاسع لاعب فلسطيني يسجل هدفا في الدوري المصري.

ويلتقي بتروجت مع مودرن سبورت على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وسجل لاعب الوسط الفلسطيني هدفا لـ بتروجت بتسديدة قوية في الدقيقة 57 في شباك مودرن سبورت.

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وسبق أن شارك بدر موسى في الدوري المصري من قبل في 10 مباريات بقميص غزل المحلة موسم 2020-21 لكن دون أن يسجل.

ويخوض بدر مباراته الثانية هذا الموسم بقميص بتروجت بعدما شارك في اللقاء الأول ضد بيراميدز في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وإليكم قائمة الهدافين الفلسطينيين في الدوري المصري

1 محمود وادي – 23 هدفا

2 وسام أبو علي – 20 هدفا

3 مصطفى نجم – 19 هدفا

4 عماد أيوب – 11 هدفا

5 محمد صالح – 10 أهداف

6 محمد سمارة – 10 أهداف

7 ياسر حمد – هدفان

8 خالد النبريص – هدف واحد

9 بدر موسى – هدف واحد

الدوري المصري فلسطين بدر موسى
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