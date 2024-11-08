هاجم سموحة وانتصر الزمالك بفضل نسبة 100%

على الرغم من هجوم سموحة وتفوقه في الاستحواذ والتسديدات ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم لكن الزمالك بأقل مجهود.

وفاز الزمالك على مضيفه سموحة اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

سجل هدفا الزمالك ناصر منسي ومصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة و84.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لست نقاط ليتصدر الدوري رفقة الأهلي والاتحاد لكن المارد الأحمر جاء أولا بسبب فارق الأهداف ثم الفارس الأبيض وأخيرا الفريق السكندري.

فيما تجمد رصيد سموحة عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس.

نسبة 100%

وعلى الرغم من تفوق سموحة الهجومي واستحواذه على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% للزمالك وتسديده للكرة 16 مرة منه 6 على مرمى محمد عواد لكنه لم يستطع هز الشباك.

في المقابل سدد الزمالك 7 مرات منهم مرتين فقط على المرمى ومنهم جاء الهدفين بنسبة نجاح 100% ليواصل المنافسة على صدارة الدوري.

كذلك لم يشفع لسموحة لمس الكرة 21 مرة داخل منطقة جزاء الزمالك في المقابل 8 لمسات فقط للفريق الأبيض صنعت الفارق لصالحه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بخطأ فادح من الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي تسلم الكرة من زميله وحاول مراوغة ناصر منسي الذي ضغط عليه.

لكن استطاع مهاجم الزمالك استخلاص الكرة والتسجيل في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك.

وأخطأ محمد عواد في تمرير الكرة واستخلصها صامويل أمادي وأرسل عرضية لكن تسديدة حسام حسن كانت ضعيفة.

وسدد حسام حسن كرة لكنها مرت لخارج الملعب.

وكاد صامويل أمادي يدرك التعادل لسموحة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعدها أطلق أمادي ذاته تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ثم ظهر محمد عواد ثم القائم الأيمن ولكن الكرة لم تسكن الشباك.

وشارك أحمد فتوح بين شوطي المباراة بدلا من محمود بنتاي في أول تبديلات الزمالك.

وطالب سموحة بالحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على حسام عبد المجيد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسدد عبد الكبير الوادي الكرة لكنها مرت لخارج الملعب.

وطلب مصطفى شلبي ركلة جزاء بداعي إعاقته لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وشارك كونراد ميشالاك بدلا من شيكابالا في الدقيقة 70، وفي سموحة شارك مصطفى البدري بدلا من دوك ودودو.

وسدد مصطفى شلبي كرة قوية لكنها مرت إلى خارج الملعب.

وأجرى سموحة تبديلا ثانيا بمشاركة محمد سالم بدلا من حسام حسن.

وخرج ناصر منسي ونبيل عماد وشارك حسام أشرف وزياد كمال.

وفي الدقيقة 84 حصل الزمالك على ركلة ركنية أرسلها عبد الله السعيد وحولها حمزة المثلوثي برأسية وسدد مصطفى شلبي الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وشارك إسلام عطية وأحمد خالد بدلا من محمود متولي "كناريا" وصامويل أمادي.

وكاد عبد الله السعيد يسجل هدفا ثالثا للزمالك من ركلة حرة لكن تسديدته علت المرمى بقليل.

وخرج مصطفى شلبي وشارك بدلا منه أحمد عبد الرحيم "إيشو".

وكاد حسام أشرف يسجل هدفا ثالثا للزمالك لكن القائم الأيسر حرمه من هز الشباك.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار الزمالك بهدفين دون رد.

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