مؤتمر أرتيتا: علينا التأقلم مع الإصابات العديدة.. ولا أحد يعمل بقوة أكثر منا

يؤمن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بأن حظوظ فريقه لم تنته بعد في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لمواجهة تشيلسي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي في دربي لندني.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عن لاعبيه المصابين: "لا نعلم إذا كان ديكلان رايس سيكون لائقا هذا الأسبوع أمام لا، لم يتدرب معنا بعد ولم تتضح الأمور حتى الآن، وكل لاعب سيتواجد في قائمة المباراة فهو لائق ومتاح للمشاركة أساسيا، وسنتخذ قرارنا بشكل مبكر للغاية".

وواصل "علينا أن ننتظر لمعرفة موقف كاي هافيرتز وميكيل ميرينو، هافيرتز تعرض لقطع كبير، وميكيل لا يشعر بشكل جيد ولذلك قررنا استبداله".

وأردف "علينا التأقلم مع الإصابات العديدة التي تعرضنا لها هذا الموسم، هذا شيء الفريق يتعلم منه ويتأقلم عليه، في العديد من الأوقات تسير الأمور بشكل جيد والعكس، والفريق لديه القابلية للتعامل".

وردا على هل الخسارة ستعني نهاية حلم التتويج بلقب الدوري أجاب: "لا أعتقد ذلك، لا أحد يعمل بقوة أكثر منا، أضمن لكم ذلك، لا نحتاج للعودة من البداية، الآن علينا الوصول من 95 لـ 100، ولن أقول لكم هذا، لا يجب أن نصل لـ 100 نقطة في هذا الموسم، الأمر يحتاج للكمال من أجل مواصلة الانتصارات".

وتابع "كيف سنتعامل مع كول بالمر؟ علينا وضع خطة له ولتهديده على المرمى، وسنحاول التعامل مع نقاط الضعف".

وأتم "عندما لا تفوز، الأمر يؤثر على أسلوبك وطاقتك، لا يوجد شخص لا يرينا أن نفوز أكثر مني ومن اللاعبين، أرى إيمان كبير بما نقدمه كفريق".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 10 مباريات بفارق 7 مباريات عن ليفربول المتصدر.

ولم يفز أرسنال في آخر 3 مباريات في الدوري، كما خسر مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر 1-0.