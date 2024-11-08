مؤتمر جوارديولا: لسنا معتادين على الخسارة ولكن.. واسألوا توخيل عن هذا الأمر

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ثقته في قدرة لاعبيه على العودة من النتائج السلبية الأخيرة، وذلك عقب الخسارة أمام سبورتنج لشبونة 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي: "أعرف هذا الفريق منذ 9 سنوات واللاعبون أثبتوا لي كل مرة ما يقدرون على فعله".

وأضاف "رأيي عنهم لم يتغير. أحيانا تحدث هذه الأشياء ويجب أن نفهمها".

وعن عدم اعتياد سيتي على خسارة 3 مباريات متتالية قال: "الخسائر في بطولات مختلفة".

وتابع "بالتأكيد لسنا معتادين على خسارة 3 مباريات في 3 مسابقات مختلفة ولكنها كرة القدم وقد حدث ذلك".

وخسر سيتي أمام توتنام في كأس الرابطة 2-1، ثم خسر أمام بورنموث بنفس النتيجة في الدوري، قبل الخسارة الساحقة على يد لشبونة في دوري الأبطال 4-1.

وأكمل بيب "نعرف سبب معاناتنا ولكننا نتطلع للمباراة وبعد ذلك سيأتي التوقف الدولي وسيعود بعض اللاعبين بعد ذلك. كل المشاكل الصغيرة التي نملكها سيتم حلها كما أتمنى".

وعن اختيار جاك جريليش لقائمة إنجلترا رغم غيابه عن مباراة برايتون الأخيرة قبل التوقف الدولي بسبب الإصابة قال: "هذا السؤال يوجه لمدرب منتخب إنجلترا (توماس توخيل)".