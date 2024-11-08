كرة نسائية - الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم ننسحب ضد الأهلي.. هذا ما حدث

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 16:38

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

رفض عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في الاتحاد السكندري تسمية ترك مباراة الفريق ضد الأهلي بالانسحاب.

وكان الاتحاد لم يُكمل المباراة في سادس جولات الدوري المصري للكرة النسائية اليوم الجمعة بعد تلقيه 8 أهداف.

وقال شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي لـFilGoal.com: "هذا أمر يحزننا لأن هذا الأمر أصبح ظاهرة أن كل الفرق حينما تجد ظروف صعبة أو نتيجة في غير صالحها تنسحب من المباراة". (طالع كل تصريحاته)

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وتحدث عصام عبد العزيز لـFilGoal.com: "لم ننسحب اليوم ضد الأهلي ذهبنا للمباراة وحدثت إصابات واللاعبات تركن الملعب بسببها".

وأضاف "الفريق لم يكن كاملا ولدينا لاعبتين تم طردهما المباراة الماضية، و4 إصابات من المباراة الماضية، الحكم لم يكمل المباراة بسبب الإصابات والعدد لم يكتمل لاستمرار المباراة".

وأتم "المباراة بعد المقبلة سيكتمل الفريق وضممنا 4 لاعبات من دلفي".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تحدث أزمة في مباراة في الدوري المصري بسبب الاتحاد السكندري إذ سبق وانسحب من لقاء مسار.

وقال عصام عبد العزيز آنذاك لـFilGoal.com: "الفريق كان لديه 7 إصابات وهذا سبب عدم ذهابه للمباراة".

وكشف "تم إحالة الجهاز الفني للتحقيق لأن مبدأ الانسحاب غير مقبول".

وأوضح "كان من الممكن أن يبلغونا ونتواصل نحن مع اتحاد الكرة لتاجيل المباراة".

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