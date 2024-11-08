شادي محمد لـ في الجول: فوجئنا بانسحاب الاتحاد.. هذه ظاهرة يجب أن تتوقف وطلب لاتحاد الكرة

أعرب شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي عن دهشته وحزنه لانسحاب الاتحاد السكندري من مواجهة ناديه عقب تلقيه 8 أهداف في 36 دقيقة.

وكان الأهلي يواجه الاتحاد اليوم في سادس جولات دوري الكرة النسائية المصري ولكن الفريق السكندري انسحب بعد تلقيه 8 أهداف.

وتحدث شادي محمد لـFilGoal.com قائلا: "فوجئنا بانسحاب الاتحاد السكندري منذ قليل بسبب تلقيه 8 أهداف في أول 36 دقيقة من المباراة بيننا".

وواصل "هذا أمر يحزننا لأن هذا الأمر أصبح ظاهرة أن كل الفرق حينما تجد ظروف صعبة أو نتيجة في غير صالحها تنسحب من المباراة".

وتابع "نريد خوض مسابقة بها نظام ولوائح وتطبيق قوانين".

وكشف شادي محمد "سنطالب بتعديل لائحة البطولة لأن اللائحة تحسم اللقب من خلال الأهداف المسجلة وهذا لا يصح بسبب كثرة الانسحابات بالإضافة لأن هناك فرق يمكن أن تفوز بعدد بكير من الأهداف فبالتالي هناك خلل يجب أن يعالج".

وأردف "كما أن فريق مثل مسار لا يخوض مبارياته وكل الفرق تنسحب أمامه".

وأتم المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي حديثه "هذه ظاهرة منذ بدء الكرة النسائية في مصر في التسعينيات واتحاد الكرة لم يقم بأي رد فعل، كيف ينسحب فريق من مباراة ويعود لخوض المباراة المقبلة بدون أدنى مشكلة؟".

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه البنك الأهلي ومسار اللذان سيخوضان مباراتيهما في وقت لاحق من اليوم الجمعة.