سيطرة من نوتنجهام على جائزتي لاعب ومدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

كريس وود ونونو سانتوس مع جائزتي لاعب ومدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

سيطر نوتنجهام فورست على جوائز شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي بعدما فاز كريس وود بلاعب الشهر بالإضافة لمدربه نونو سانتو كمدرب الشهر.

وتوج اللاعب صاحب الـ32 عاما بالجائزة متفوقا على كل من كول بالمر (تشيلسي) وفاكوندو بونانوتي (ليستر سيتي) ويوشكو جفارديول (مانشستر سيتي) وبريان مبويمو (برينتفورد) وبوكايو ساكا (أرسنال) وماتز سيلز (نونتنجهام فروست) وداني ويلبيك (برايتون).

وسجل وود أربعة أهداف في ثلاث مباريات خلال شهر أكتوبر.

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كما توج نونو سانتو بجائزة مدرب الشهر متفوقا على بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وأرني سلوت (ليفربول) وفابيان هورزيلير (برايتون).

ويحتل نوتنجهام المركز الثالث في الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر بعد مرور 110 جولات.

نونو سانتوس كريس وود نوتنجهام الدوري الإنجليزي
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