مدرب جنوب إفريقيا عن عدم ضم بيرسي تاو: الأجواء في الأهلي ليست إيجابية.. أتمنى رحيله عنهم

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - بيرسي تاو

يتمنى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا رحيل لاعب الفريق بيرسي تاو عن صفوف فريقه الأهلي كي يشارك بشكل أكبر في المباريات.

وأعلن بروس قائمة منتخب جنوب إفريقيا استعدادا لملاقاة أوغندا وجنوب السودان في التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 والتي شهدت غياب تاو عنها.

وعن سبب انضمام بيرسي تاو قال بروس: "نعرف أن بيرسي تاو لا يلعب مع الأهلي فهو يجلس دائما على مقاعد البدلاء".

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وواصل "لقد قلت منذ شهرين إن الأجواء في الأهلي ليست إيجابية فالنادي أراد بيعه، ثم هناك الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم يكن البعض سعيدا بمستواه مع المنتخب".

وأتم بروس حديثه "لا أعتقد أن هذه اللحظة المناسبة لانضمام بيرسي إلى المنتخب، لكن هذا لا يعني أنني لن أستدعيه مجددا، أتمنى أن يغير ناديه وأن يتواجد في بيئة إيجابية ويقدم الأداء الذي نتوقعه منه".

اللاعب صاحب الـ30 عاما ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك تاو مع الأهلي الموسم الجاري في ست مباريات سجل خلالهم هدفين.

بيرسي تاو جنوب إفريقيا الأهلي
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