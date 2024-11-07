مرموش أساسي مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي ضد سلافيا براج
الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه إنتراخت فرانكفورت في مواجهة سلافيا براج.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلتقي فرانكفورت مع سلافيا براج التشيكي في ألمانيا في ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب بسبع نقاط.
أما سلافيا براج فيأتي في المركز الـ17 بأربع نقاط.
ويعيش مرموش فترة من التألق خلال الموسم الجاري رفقة فرانفكورت إذ أنه فاز بجائزة لاعب الشهر مرتين متتاليين في ناديه.
هذا بالإضافة لفوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني في أكتوبر الماضي.
وخاض مرموش 14 مباراة في كل البطولات مع فرانكفورت في الموسم الجاري سجل 12 هدفا وصنع تسعة آخرين.
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