قائمة إنجلترا - انضمام لاعب ليفربول.. واستدعاء أول لثنائي دفاعي

أعلن لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخب الأسود الثلاثة لمواجهتي اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان يوم 14 نوفمبر، قبل مواجهة أيرلندا يوم 17 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة وجود كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول الذي انضم لمعسكر أكتوبر لتعويض بعض الإصابات التي ضربت الفريق، لكنه لم يشارك.

وتلقى لويس هول مدافع نيوكاسل يونايتد وتايلور هاروود بيلز مدافع ساوثامبتون الاستدعاء الأول لمنتخب إنجلترا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (ساوثامبتون)

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - ليفي كولويل (تشيلسي) - مارك جويهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - ريكو لويس (مانشستر سيتي) - كايل ووكر (مانشستر سيتي) - لويس هول (نيوكاسل يونايتد) - تايلور هاروود بيلز (ساوثامبتون)

الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - كونور كاليجير (أتليتكو مدريد) - مورجن جيبس-وايت (نوتنجهام فورست) - أنخيل جوميز (ليل) - كورتيس جونز (ليفربول) - كول بالمر (تشيلسي) - ديكلان رايس (أرسنال)

الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - جاك جريليش (مانشستر سيتي) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - نونو مادويكي (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - دومينيك سولانكي (توتنام) - أولي واتكنز (أستون فيلا)

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخب إنجلترا 9 نقاط من 4 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

بينما يحتل المنتخب اليوناني الصدارة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.