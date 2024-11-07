يويفا يرفض فتح تحقيقات بشأن لافتة "فلسطين حرة" في دوري الأبطال

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح أي تحقيقات حول لافتة (فلسطين حرة) التي رفعها جماهير باريس سان جيرمان قبل لقاء أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

جماهير باريس سان جيرمان خطفت الأضواء بعد رفعها لافتة تحمل شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية بيانا مقتضبا من يويفا جاء فيه: "لن نفتح أي تحقيقات لأن اللافتة المرفوعة لا يمكن اعتبارها استفزازية أو مهينة في هذه الحالة بالذات".

وجاء ذلك بعد مطالبات برونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي بتوضيح من النادي الباريسي حول رفع جماهيره لافتة فلسطين حرة.

وقال روتايو عبر حسابه الشخصي على منصة X: "لا مكان لهذه اللافتات في ملاعب كرة القدم، هذه الرسائل محظورة بموجب لوائح الدوري الفرنسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف "أطالب باريس سان جيرمان بتوضيح موقفه، على الأندية ضمان عدم وصول السياسة إلى الإضرار بالرياضة، التي يجب أن تظل دائمًا مصدرا للوحدة".

وشدد "إذا حدث هذا مرة أخرى، سنضطر لمنع الأندية التي لا تطبق القوانين من رفع لافتات".

كما قال وزير الداخلية الفرنسي في تصريحات لإذاعة سود راديو "اللافتة غير مقبولة، أريد معرفة المزيد عن كيفية رفع هذه اللافتة. شرح لي لوران نونيز مدير شرطة باريس ما حدث. اتفقنا على عدد من الأمور لكنني أطالب بالمحاسبة".

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أصدر بيانا بشأن اللافتة العملاقة (فلسطين حرة) التي رفعها جماهيره قبل لقاء أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "لم يكن النادي على علم بأن لافتة تحمل مثل هذه الرسالة كانت قيد الإعداد".

وأضاف البيان "يريد نادي باريس سان جيرمان تذكير الناس بأن بارك دي برنس مكانا للتواصل حول شغف مشترك بكرة القدم ونحن نعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في مدرجاتنا".

ظهر التيفو الكبير، الذي ملأ مدرج أوتويل بالكامل قبل انطلاق المباراة مباشرة، وكتب عليه "الحرب على الأرض ولكن السلام في العالم".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني عملياته العسكرية في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

فوز صاعق

وحقق أتليتكو مدريد فوزا ثمينا على سان جيرمان في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ناويل مولينا وأنخل كوريا هدفي أتليتكو مدريد، فيما أحرز وارن زائير إيمري هدف النادي الباريسي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة السادسة بعدما حقق الفوز الثاني.

بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط في المركز 25.

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