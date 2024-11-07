التشكيل - حمدي زكي وبن حمودة في هجوم غزل المحلة.. وثلاثي يقود طلائع الجيش

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يبدأ محمد حمدي زكي ومحمد علي بن حمودة في هجوم غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يقود جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش ويجاوره كريم طارق ويسري وحيد.

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فيما يبدأ عماد فتحي بدلا من إسلام محارب الغائب بعد تعرضه للطرد في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد حكم – محمد جابر

الوسط: محمد عصام – موري توريه - محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد حمدي زكي – محمد علي بن حمودة

وبدأ طلائع الجيش الموسم بالخسارة 2-0 أمام المصري، فيما فرض غزل المحلة التعادل السلبي على الإسماعيلي في الجولة الأولى.

غزل المحلة طلائع الجيش التشكيل الدوري المصري
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