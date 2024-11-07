قائمة المغرب - انضمام عطية الله وغياب الشيبي أمام الجابون وليسوتو

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته لتوقف نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة انضمام يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي بينما غاب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز.

ويلعب منتخب المغرب أمام الجابون يوم 15 نوفمبر الجاري ثم ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه.

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كما يغيب أشرف داري عن القائمة بسبب الإصابة، كما استمر غياب حكيم زياش.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - عبد الكبير عبقار (ألافيش الإسباني) - جمال الدين حركاس (الوداد) - نايف أكرد (ريال سوسيداد الإسباني) - أدم ماسينا (تورينو الإيطالي) - أدم أزنو (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الأهلي المصري).

الوسط: سفيان أمرابط (فناربخشة التركي) - بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) - إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) - أسامة تارجالين (لو هافر الفرنسي) - أمير ريتشاردسون (فيورنتينا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (باناثينايكوس اليوناني) - إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي).

الهجوم: أسامة الصحراوي (ليل الفرنسي) - إلياس أخوماش (فياريال الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) - يوسف النصيري (فناربخشة التركي) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) - براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني).

وانضم يحيى عطية الله إلى الأهلي على سبيل الإعارة قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكان عطية الله قد غاب عن قائمة المنتخب لشهري سبتمبر وأكتوبر.

ولعب عطية الله مع الأهلي هذا الموسم 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في صناعة 3 أهداف.

ويستضيف منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا في ديسمبر 2025.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تتذيل ليسوتو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

قائمة المغرب يحيى عطية الله محمد الشيبي أشرف داري
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