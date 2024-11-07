قائمة الجزائر - قندوسي يقود الوسط في تصفيات أمم إفريقيا.. وغياب عوار وعودة عطال

يقود أحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا قائمة منتخب الجزائر ضمن استدعاءات فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الأفناك.

ويستعد الجزائر لمواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب الجزائر مع غينيا الإستوائية يوم 14 نوفمبر ثم يستضيف ليبيريا يوم 17 نوفمبر في الجزائر.

وشهدت القائمة غياب حسام عوار لاعب اتحاد جدة السعودي وعودة يوسف عطال ظهير السد القطري وفارس شايبي لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجاءت قائمة ثعالب الصحراء

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي) – أليكسيس جيندوز (بيرسوبوليس الإيراني) – أوكدجيا (ميتز الفرنسي)

الدفاع: ريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – توبة (ميشيلين البلجيكي) - جوان حجام (يانج بويز السويسري) - يوسف عطال (السد القطري) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) –عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – محمد فارسي (كولومبوس كرو الأمريكي).

الوسط: أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – آدم زرقان (شارلوا البلجيكي) – إبراهيم مازا (هيرتا برلين الألماني) – حميد عبدلي (أنجيه الفرنسي).

الهجوم: محمد أمين عمورة (فولفسبورج الألماني) - سعيد بن رحمة (ليون الفرنسي) – رياض محرز (الأهلي السعودي) – ياسين بن زية (كاراباخ الأذربيجاني) – أمين جويري (رين الفرنسي) - بغداد بونجاح (الشمال القطري) – فارس شايبي (فرانكفورت الألماني) – محمد بلومي (هال سيتي الإنجليزي) – أمين شخيا (كوبنهاجن الدنماركي)

وضمن منتخب الجزائر بالفعل تأهله للبطولة التي ستقام في المغرب بنهاية 2025 بتصدر المجموعة الخامسة.

وحقق منتخب الجزائر العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويليه منتخب غينيا الإستوائية برصيد 7 نقاط.

فيما يحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد نقطتين ويتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة وحيدة.