قائمة تونس - يعقوبي يعيد المثلوثي لمواجهتي مدغشقر وجامبيا.. وغياب الجزيري

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 13:10

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

ضم قيس يعقوبي المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، حمزة المثلوثي مدافع الزمالك لقائمة نسور قرطاج في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب تونس لخوض مواجهتين ضد مدغشقر يوم 14 نوفمبر وجامبيا يوم 18 نوفمبر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

وينضم المثلوثي لأول مرة لقائمة منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية إذ غاب في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

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ويغيب سيف الدين الجزيري عن قائمة المنتخب بعدما انضم في المعسكر الأخير.

وجاءت قائمة نسور قرطاج

حراسة المرمى: أمان الله مميش (الترجي) – أيمن دحمان (الصفاقسي) – معز بن شريفية (الأولمبي الباجي)

الدفاع: وجدي كشريدة (الغرافة القطري) – حمزة المثلوثي (الزمالك) – ياسين مرياح (الترجي) – منتصر طالبي (لوريان الفرنسي) – نادر غندري (أخمات الروسي) – علي عبدي (نيس الفرنسي) – محمد أمين شارني (ستاد لافالوا الفرنسي)

الوسط: إلياس سخيري (إينتراخت فرانكفورت الألماني) –عيسى عيدوني (الوكرة القطري) – محمد حاج محمود (لوجانو السويسري) – حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي) – إدريس ميزوني (أوكسفورد الإنجليزي) – محمد علي بن رمضان (فرينتسفاروتشي المجري) – حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي)

الهجوم: عمر لعيوني (هاكن السويدي) – أنس حاج محمد (بارما الإيطالي) – سيف الله لطيف (تيفنتي الهولندي) – بلال أيت مالك (الإفريقي) – ربيع الحمري (الأولمبي الباجي) – هيثم عيوني (الصفاقسي) – نبيل مقني (هيباي البلغاري) – حازم مستوري (النجف العراقي)

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وخاض المثلوثي 40 مباراة بقميص نسور قرطاج.

وشهدت القائمة غياب كل من سيف الدين الجزيري وكذلك يوسف المساكني وفرجاني ساسي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ولم يحسم تأهله رسميا بعد.

ويحتل منتخب جُزر القُمر المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم جامبيا برصيد 5 نقاط.

تونس قائمة تونس حمزة المثلوثي
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