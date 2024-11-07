أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وخسر أرسنال بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من دوري الأبطال أمام إنتر على ملعب سان سيرو.

وقال المدير الفني لـ أرسنال عبر موقع النادي: "أسوأ شيء في تلك الليلة بالطبع هو النتيجة بسبب الأداء والالتزام والسيطرة التي أظهرناها ضد واحد من أفضل فرق أوروبا على ملعبه".

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وأضاف "لم أرّ نفس الشيء في المباريات الأخرى، لكن النتيجة هي الحقيقة، ونحن شاركنا في ذلك لأننا حصلنا على فرص عديدة لتعديل النتيجة ولم نسجل وأصبح محبطين بسبب هدفين ضائعين".

وأكمل "تعرض كاي هافيرتز لإصابة بقطع كبير ما تطلب خروجه لتقطيب الجرح، ونأمل أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل".

وأردف "لم يصب ميكيل ميرينو بارتجاج، لكن عندما نظرت له، وقررت إخراجه لأنني بحاجته بنسبة 100%".

وأتم عن مواجهة تشيلسي قائلا: "سنلعب بأسلوبنا، سيكون لدينا فرصة كبيرة للفوز عليهم، هذه الطريقة التي سنفكر بها، قلت للاعبين إنني فخور بهم، لم أراهم يلعبوا بنفس الأسلوب في أوروبا كما حدث اليوم، محبطون لأننا لم نحصل على ما نريده في اللقاء، بالتأكيد".

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