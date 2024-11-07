مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام

قرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول ما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام.

وسيتم عرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء في الثالثة من عصر الخميس.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يقترب من إقالة لجنة الحكام بالكامل عقب الاجتماع.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حال تم إصدار القرار بإقالة لجنة الحكام في اجتماع الخميس، سيتم دراسة قائمة المرشحين لتولي رئاسة اللجنة".

وتابع "حتى الآن وجيه أحمد هو أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس لجنة الحكام".

واختتم المصدر تصريحاته "جمال الغندور كان بين المرشحين قبل انطلاق الموسم وأيضا ياسر عبد الرؤوف في الصورة، لكن وجيه أحمد هو الأقرب".

وسبق وأن تولى وجيه أحمد رئاسة لجنة الحكام من قبل.

وكان اتحاد الكرة قد نشر بيانا كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونفى محمد عادل أن تكون تلك المحادثة صحيحة واتهم ناشريها بالتزوير وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.