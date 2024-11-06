كرة طائرة - الكشف عن مجموعات ومواعيد رجال الأهلي وسيدات الزمالك بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مجموعات وجدول مواعيد كأس العالم للأندية للرجال والسيدات.

وتستضيف البرازيل منافسات الرجال بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

بينما تشارك سيدات الزمالك في نسخة السيدات المقرر إقامتها في الصين بعد تتويجهن بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مجموعات وجدول مواعيد مباريات رجال الأهلي وسيدات الزمالك كالآتي:

منافسات الرجال (10 - 16 ديسمبر) في البرازيل

يقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

مواعيد المباريات

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × بارايا البرازيلي (1:30 فجرا)

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني (6:30 مساء)

السبت 14 ديسمبر: الأهلي × لوبي سيتيانوفا الإيطالي (1:30 فجرا)

منافسات السيدات (17-23 ديسمبر) في الصين

يقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

مواعيد المباريات

الثلاثاء 17 ديسمبر: الزمالك × تيانجين بوهاي الصيني (1:30 ظهرا)

الأربعاء 18 ديسمبر: الزمالك × جيرداو ميناس البرازيلي (6:30 صباحا)

الخميس 19 ديسمبر: الزمالك × نوميا فيرو ميلانو الإيطالي (1:30 ظهرا)