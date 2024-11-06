كرة طائرة - الكشف عن مجموعات ومواعيد رجال الأهلي وسيدات الزمالك بمونديال الأندية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 22:28

كتب : محمد سمير

سيدات الزمالك - رجال الأهلي - كرة طائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مجموعات وجدول مواعيد كأس العالم للأندية للرجال والسيدات.

وتستضيف البرازيل منافسات الرجال بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

بينما تشارك سيدات الزمالك في نسخة السيدات المقرر إقامتها في الصين بعد تتويجهن بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. الاتحاد الدولي يعلن تفاصيل مونديال الأندية للسيدات كرة طائرة – مصطفى المنيري يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري كرة طائرة - بمشاركة الأهلي.. البرازيل تستضيف كأس العالم للأندية 2024 كرة طائرة – دعوة الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة العربية

وجاءت مجموعات وجدول مواعيد مباريات رجال الأهلي وسيدات الزمالك كالآتي:

منافسات الرجال (10 - 16 ديسمبر) في البرازيل

يقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

مواعيد المباريات

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × بارايا البرازيلي (1:30 فجرا)

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني (6:30 مساء)

السبت 14 ديسمبر: الأهلي × لوبي سيتيانوفا الإيطالي (1:30 فجرا)

منافسات السيدات (17-23 ديسمبر) في الصين

يقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

مواعيد المباريات

الثلاثاء 17 ديسمبر: الزمالك × تيانجين بوهاي الصيني (1:30 ظهرا)

الأربعاء 18 ديسمبر: الزمالك × جيرداو ميناس البرازيلي (6:30 صباحا)

الخميس 19 ديسمبر: الزمالك × نوميا فيرو ميلانو الإيطالي (1:30 ظهرا)

كرة طائرة مونديال الأندية كأس العالم للأندية رجال الأهلي سيدات الزمالك
نرشح لكم
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. الاتحاد الدولي يعلن تفاصيل مونديال الأندية للسيدات كرة طائرة – مصطفى المنيري يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري كرة طائرة - بمشاركة الأهلي.. البرازيل تستضيف كأس العالم للأندية 2024 كرة طائرة – دعوة الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة العربية كرة طائرة - إصابة لاعب الأهلي بقطع في غضروف الركبة كرة طائرة - الأهلي يضم أحمد إبراهيم.. ويجدد تعاقد يوسف مرجان كرة طائرة - الصفقة الثالثة.. الأهلي يضم مصطفى جابر كرة طائرة - فيتوريا البرتغالي يعلن ضم زينة العلمي
أخر الأخبار
كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا 5 ساعة | رياضة نسائية
جمال علام: سنعرض نتائج التحقيقات للجميع.. وهوجمنا سابقا لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي 5 ساعة | الدوري المصري
محامي محمد عادل: تقدمنا بعدة بلاغات ضد هؤلاء.. والتسجيل الصوتي مزور 6 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام 6 ساعة | الدوري المصري
"فتح تحقيق شامل وموعد اتخاذ القرار".. اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن التسريبات 6 ساعة | الدوري المصري
من مليوني يورو لـ 819 ألف.. عمرو أدهم يكشف التسلل الزمني لتغريم الزمالك في قضية باتشيكو 6 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن فسخ تعاقد سامسون.. وفي الجول يكشف التفاصيل 6 ساعة | الدوري المصري
مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا