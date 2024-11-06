تشكيل بايرن - هاري كين يقود الهجوم أمام بنفيكا.. وعودة موسيالا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

هاري كين - جنابري - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

يقود هاري كين هجوم بايرن ميونيخ أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام بنفيكا بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأول لدوري أبطال أوروبا.

كما عاد جمال موسيالا لقيادة هجوم العملاق البافاري بعد تعافيه من الإصابة.

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وجاء تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة بنفيكا كالتالي:

الحارس: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمر – دايو أوباميكانو – كيم مين جاي – ألفونسو دافيز.

الوسط: جوشوا كيميتش – جواو بالينيا.

الهجوم: ميكيل أوليسي – جمال موسيالا – سيرجي جنابري – هاري كين.

ويحتل بايرن المركز 27 بدوري أطبال أوروبا، فيما يتواجد بنفيكا في المركز 16 برصيد 6 نقاط.

دوري أبطال أوروبا
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