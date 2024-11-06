بعد طرده ضد توتنام.. إيقاف قدوس يرتفع من 3 لـ 5 مباريات في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد قدوس - وست هام

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف محمد قدوس لاعب وست هام 5 مباريات بدلا من 3.

وكان الغاني قد تعرض للطرد ضد توتنام في شهر أكتوبر الماضي خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بفوز الأخير 4-1.

وتعرض قدوس للطرد بسبب سلوك غير رياضي عقب عودة الحكم لمطالعة تقنية الفيديو.

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وطُرد الجناح الغاني بعد الاعتداء على ميكي فان دي فين مدافع توتنام ودفع بابي ماتار سار لاعب وسط الديوك اللندنية.

وبالفعل تم إيقاف اللاعب 3 مباريات، لكن بعد حضوره جلسة استماع تقرر زيادة إيقافه لـ 5 مباريات بدلا من 3 باعتبار أن المخالفتين حادثتين منفصلتين وضرورة فرض إيقاف إضافي.

كما تم تغريم اللاعب 60 ألف جنيه إسترليني.

وغاب صاحب الـ 24 عاما بالفعل عن مباراتي مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.

وبذلك سيغيب عن مواجهات إيفرتون ونيوكاسل وأرسنال في شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل وست هام المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة من 10 مباريات، ويستعد للقاء إيفرتون يوم السبت المقبل.

محمد قدوس الدوري الإنجليزي وست هام توتنام
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