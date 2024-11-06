عودة القائد.. رينار يعلن قائمته الأولى مع السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية قائمة الأخضر التي تستعد لخوض الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2026.

وعاد رينار لتدريب منتخب السعودية خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.

وشهدت القائمة عودة سلمان الفرج لاعب نيوم، للتواجد في قائمة منتخب السعودية التي أعلنها هيرفي رينار.

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ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منتخبي أستراليا وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي يوم 14 نوفمبر الجاري.

فيما يواجه الأخضر السعودي نظيره الأندونيسي يوم 19 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب السعودية لمواجهتي أستراليا وأندونيسيا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد اليامي، عبد الرحمن الصانبي، حامد يوسف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي - عبدالإله العمري، - علي لاجامي - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - سعود عبدالحميد

الوسط: سعد الناصر - عبد الإله المالكي - عبد الله الخيبري - مصعب الجوير - سلمان الفرج - محمد كنو - سلطان الغنام - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - أيمن فلاتة - سالم الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله رديف - مروان الصحفي - فراس البريكان - صالح الشهري.

لا يتوفر وصف.

وتولى رينار قيادة السعودية منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وحققا معا الفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر.

ويعود المدرب الفرنسي خلفا للإيطالي روبرتو الذي أقيل لتراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادلت السعودية مع البحرين في الجولة الثالثة للتصفيات، بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد، وهذا التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

منتخب السعودية هيرفي رينار سلمان الفرج
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