"يليق على خط وسطهم".. نجم فرنسا السابق يرشح بوجبا للانتقال لصفوف أرسنال

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

بول بوجبا

يرى الفرنسي إيمانويل بُيتي نجم أرسنال وبرشلونة السابق أن بول بوجبا مناسبا للانتقال لصفوف أرسنال.

ويقترب بوجبا من فسخ تعاقده مع يوفنتوس وفقا للتقارير بعد تقليص عقوبة إيقافه بسبب المنشطات. (طالع التفاصيل)

وقال إيمانويل بُيتي عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرسنال عليه أن يتعاقد مع بول بوجبا، سيقدم كل شيء في الملعب، سيحتاج لبضعة أسابيع من أجل الوصول لكامل لياقته، وسيكون حريصا على تبرئة اسمه".

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وأضاف "بوجبا يليق على خط وسط أرسنال، لاعب طويل وقوي وموهوب جدا".

وأردف "بوجبا سيكون لاعبا حرا بعمر 32 عاما، ولا أستطيع تذكر آخر مرة رأيته مبتسما، هو يريد الثأر، وإثبات نفسه للجماهير حول العالم بإنه لم ينته بعد".

وأكمل "أعتقد أن أرتيتا وأرسنال يمكنا أن يجعلا بوجبا سعيدا مرة أخرى".

وخفضت العقوبة من 4 سنوات إلى 18 شهرا، وسيستطيع بوجبا التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات بداية من شهر مارس القادم.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026 أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه.

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وسبق أن صرّح كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "موقفنا واضح، لقد كان بول بوجبا لاعبا رائعا، لكن غاب عن الملاعب لفترة طويلة وفي العام الماضي أيضا".

واختتم حديثه "لذلك اضطررنا للاستثمار في لاعبين آخرين والفريق مكتمل الآن".

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

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