تخفيض عقوبة إيقاف بوجبا إلى 18 شهرا

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

قررت المحكمة الرياضية "كاس" صباح اليوم الإثنين تخفيض عقوبة إيقاف بول بوجبا نجم يوفنتوس.

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وخفضت العقوبة من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

أخبار متعلقة:
رومانو يكشف مستقبل بوجبا مع يوفنتوس للمرة الأولى.. حضور بوجبا مباراة يوفنتوس من المدرجات ضد كالياري بعد عقوبته كالتشيو ميركاتو: بوجبا يفاضل بين الدوري السعودي والقطري ديلي ميل: تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته للتدريبات والمباريات

وسيستطيع بوجبا التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات باية من شهر مارس القادم.

وكان بوجبا واثقا أنه تعرض للظلم إذ قال في وقت سابق لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لازت أرى نفسي كلاعب كرة قدم وأريد القتال ضد الظلم الذي تعرضت له، بوجبا لم ينته بوجبا سيظل هنا حتى تسمعونني أقول إنني قد انتهيت".

وشدد "لا تقلقوا أنا مصمم على العودة وأشعر وكأنني طفل يريد أن يصبح لاعب محترف، أنا أتدرب وأفعل كل شيء لأعود من جديد".

واختتم "وفقا لآخر الأخبار لازلت لاعبا في يوفنتوس، لم أتحدث مع الرئيس أو المدرب ولكن لدي تعاقد مستمر، وأعتقد أنهم ينتظرون نتيجة الاستئناف".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026 أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه.

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

بول بوجبا يوفنتوس
نرشح لكم
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية "لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين
أخر الأخبار
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ساعة | الكرة المصرية
"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك