الشرق الأوسط: جوميز مرشح لخلافة جيرارد في تدريب الاتفاق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - جيرارد

بات جوزيه جوميز مدرب الزمالك مرشحا لخلافة ستيفن جيرارد في تدريب الاتفاق السعودي.

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الاتفاق يدرس إقالة جيرارد من تدريب الفريق.

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وأوضحت التقارير أن جوزيه جوميز ضمن المرشحين لخلافة جيرارد حال إقالته من منصبه.

وأشارت إلى أن جوميز ومواطنه بيدرو إيمانويل مدرب النصر والعين السابق ضمن حسابات إدارة الاتفاق.

ويحتل الاتفاق المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة.

جوميز سبق له العمل مع التعاون في مرتين، كما سبق له تولي تدريب أهلي جدة وحصل معه كأس السوبر السعودي.

ومع الزمالك خاض جوميز 42 مباراة وفاز في 24 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مباريات.

وتوج جوزيه جوميز مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي مع الزمالك.

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