بنجامين ميندي ينتصر في معركته القضائية على مانشستر سيتي

كشف بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق حصوله على حكم لصالحه يحصل بموجبه على مستحقاته المتأخرة من النادي الإنجليزي.

ورفع ميندي دعوى قضائية ضد سيتي في نوفمبر 2023 للحصول على مستحقاته والتي كان قد تم خصمها خلال فترة تواجده بالسجن.

ووفقا للتقارير فإن سيتي أصبح ملزما بدفع 8.5 مليون جنيه إسترليني للاعب الفرنسي.

وكتب ميندي عبر حسابه على إنستجرام

"أيدت محكمة العمل اليوم الجزء الرئيسي من مطالبتي ضد نادي مانشستر سيتي لعدم دفعهم أجري، ووجدت أن النادي بشكل غير قانوني خصم أجري لفترة إجمالية بلغت 16 شهرا و23 يوما.

بعد أن اضطررت إلى الانتظار 3 سنوات للحصول على أجري، أنا سعيد بهذا القرار وآمل بصدق أن يقوم النادي الآن بالشيء المشرف ويدفع المبالغ المستحقة.

بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي وعدني بها بموجب العقد، دون مزيد من التأخير، حتى أتمكن أخيرا من ترك هذا الجزء الصعب من حياتي خلفي".

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صاحب الـ 30 عاما تمت تبرئته من الأحكام الصادرة بحقه، وانضم في يوليو 2023 لصفوف لوريان الفرنسي.

ماذا حدث؟

بُرأ بينجامين ميندي سابقا من 9 قضايا لاتهامه بالاعتداء الجنسي.

اللاعب الفرنسي اُعتقل في أغسطس عام 2021 إثر عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي واغتصاب، ارتكبها اللاعب بعد فترة انضمامه للفريق الإنجليزي.

البداية كانت بـ4 اتهامات للاعب وتم حبسه وقتها احتياطيا حتى صدور الحكم قبل أن يتم إضافة تهمتين جديدتين في مناسبتين.

النيابة قالت في بيان رسمي في وقت سابق بخصوص التهمتين إنها قد فوضت شرطة شيشاير بتهمتي اغتصاب إضافيتين بجانب ساها ماتوري صاحب الـ 40 عاما وشريكه في الجريمة

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو مقابل 49.2 مليون جنية إسترليني، ولعب آخر مرة في أغسطس 2021 أمام توتنام.

وخاض ميندي 15 مباراة الموسم الماضي فيما لم يشارك هذا الموسم في المباريات بعد.