شكوك حول مشاركة بالمر أمام أرسنال

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

تحوم الشكوك حول قدرة كول بالمر نجم تشيلسي على المشاركة في دربي لندن ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وتعرض بالمر لكدمة إثر تدخل مع ليساندرو مارتينيز في لقاء مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في تصريحات للصحفيين: "لم يكن كول بالمر قادرا على التدرب يوم الأربعاء، لم يكن لائقا".

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وأضاف "نأمل أن يعود ضد أرسنال، سنقيم حالته في الأيام المقبلة".

بالمر، الذي استبعد من قائمة تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي من أجل الراحة، شارك في 12 مباراة هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 5.

واستبعد ماريسكا لاعبه جادون سانشو من مباراة الخميس مع فريق نوا الأرمنيي في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب المرض.

وأوضح إنزو "جادون سانشو هو الوحيد الذي سيغيب أمام نوا بسبب المرض".

وتابع "إنه يتعافى من ذلك، لكنه تعرض أيضًا لكدمة في جلسة تدريبية. سنرى ما إذا كان بإمكانه التواجد في مباراة أرسنال".

وأتم "إذا لم يلحق سانشو بمباراة أرسنال، فإنه سيعود بعد فترة التوقف الدولي".

وظهر سانشو في 6 مباريات مع الزرق هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع 3 أهداف.

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