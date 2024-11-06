غياب يوسف أيمن عن قائمة قطر لمواجهتي أوزبكستان والإمارات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - يوسف أيمن

أعلن ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر قائمة فريقه التي تستعد لخوض فترة التوقف الدولي المقبلة.

يوسف أيمن

النادي : الأهلي

قطر

وشهدت القائمة غياب يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي.

ويغيب أيمن لفترة التوقف الدولية الثالثة على التوالي بعد غيابه عن آخر معسكرين.

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ويحمل صاحب الـ 25 عاما الجنسيتين المصرية والقطرية.

وسبق لأيمن تمثيل منتخب قطر في 7 مباريات دولية سابقة وسجل هدفا بمرمى الهند في آخر مشاركاته.

ويلعب منتخب قطر مباراتين في فترة التوقف الدولي المقبلة ضد كل من أوزبكستان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع في مجموعته برصي 4 نقاط وهو مركز مؤهل لملحق آسيا المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026.

ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الثاني وإيران في الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما وهما المركزين المؤهلين لكأس العالم 2026 بشكل مباشر.

يوسف أيمن الأهلي قطر
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