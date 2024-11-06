بعد 3 أشهر من الغياب.. عودة ليني يورو إلى تدريبات مانشستر يونايتد

عاد ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب دام 3 أشهر.

وأصيب يورو في مباراة يونايتد الودية ضد أرسنال بالولايات المتحدة أواخر يوليو الماضي في فترة التحضيرات للموسم الحالي.

وكانت شبكة سكاي سبورتس أفادت وقتها أنه سيغيب لمدة 3 أشهر.

وبالفعل شهد تدريب الأربعاء عودة اللاعب لتدريبات فريقه الجماعية، بعدما خاض عدة تدريبات فردية مؤخرا.

وتأتي عودة يورو قبل مواجهة باوك في الدوري الأوروبي يوم الخميس، ولقاء ليستر سيتي في الدوري يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يظهر اللاعب في المباريات عقب فترة التوقف الدولي التي ستشهد تولي البرتغالي روبن أموريم لقيادة الفريق فنيا.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدافع الفرنسي قادما من ليل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

ووقع يورو على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

وكان النادي الإنجليزي في منافسة شديدة مع ريال مدريد لضم يورو، ولكن الملكي رأى أن التكلفة الإجمالية للصفقة أصبحت باهظة للاعب يتبقى في تعاقده مع ليل موسما وحيدا فقط.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.