حقق سبورتنج لشبونة فوزا عريضا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف سبورتنج لشبونة: فيكتور جيوكيريس 3 أهداف (هاتريك) وماكس أراخو.

بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وأهدر إرلينج هالاند ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير لتقدم سبورتنج 3-1.

الفوز رفع رصيد سبورتنج لشبونة للنقطة العاشرة خلف ليفربول المتصدر برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 نقاط في المركز السادس.

أليكس فيرجسون الجديد

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة الحالي ومانشستر يونايتد قال مباراة مانشستر سيتي: "تفكيري حاليا منصب على الفوز مع سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي وفي النهاية الاستنتاجات لا تهمني لأنها ربما تكون خاطئة وإذا فزنا ربما يعتقدوا أنني أليكس فيرجسون الجديد قد وصل". (طالع التفاصيل)

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين أموريم مدربا للفريق بداية من فترة التوقف الدولي المقبلة.

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وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي على مرمى سبورتنج لشبونة ونجح فيل فودين في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة من المباراة.

وأهدر بيرناردو سيلفا فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى.

ونجح فيكتور جيوكيرس في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 38 بعد انفراد تام بالمرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أضاف ماكس أراوخو الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة.

وعزز جيوكيرس تقدم الفريق البرتغالي وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وأهدر هالاند فرصة تقليص النتيجة بعدما سدد ركلة جزاء في القائم.

وعاد جيوكيرس لتسجيل الهدف الرابع والثالث الشخصي (هاتريك) في شباك مانشستر سيتي من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 80.