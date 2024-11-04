أموريم: إذا فزت على مانشستر سيتي قد يعتقدوا أنني أليكس فيرجسون الجديد

شدد روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة الحالي ومانشستر يونايتد القادم على أن مباراة مانشستر سيتي بشأنها رفع سقف التوقعات.

ويستعد سبورتنج لشبونة لمواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اقترابي من وست هام قبل بداية الموسم؟ لقد ذهبت إلى إنجلترا ولكن ليس لأتفاوض، لقد قابلت مالك النادي وكنت قد اتخذت قراري بالفعل، وإذا كنت تعتقد أنني أردت الرحيل عن سبورتنج منذ الموسم الماضي فلا يوجد شيء لأفعله".

وتابع "تواصلي مع اللاعبين في البداية سيكون أسهل لأنني أتحدث الإنجليزية وأنا أقود بعد التدريبات هنا بالإنجليزية".

وأضاف "تفكيري حاليا منصب على الفوز مع سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي وفي النهاية الاستنتاجات لا تهمني لأنها ربما تكون خاطئة وإذا فزنا ربما يعتقدوا أنني أليكس فيرجسون الجديد قد وصل".

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين أموريم مدربا للفريق بداية من فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويحتل سبورتنج حاليا المركز الثامن المؤهل لدور الـ 16 بشكل مباشر في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط.