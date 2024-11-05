إنزاجي يكشف ما يحتاجه إنتر ميلان لتخطي عقبة أرسنال
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 23:36
كتب : FilGoal
شدد سيميوني إنزاجي مدرب إنتر ميلان على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد أرسنال.
ويلعب إنتر ميلان ضد أرسنال مساء الأربعاء ضمن الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها سكاي سبورت: "أرسنال فريق معروف للغاية، مع مدرب رائع مثل أرتيتا وهوية واضحة المعالم".
وأضاف مدرب إنتر "علينا تقديم أفضل ما لدينا أمامهم للخروج بنتيجة إيجابية. إنهم أحد أقوى الفرق في أوروبا".
وشدد "نحتاج للاحتفاظ بالكرة ضد أرسنال قدر الإمكان لكنهم يعرفون كيف يضغطون بقوة".
ويلعب إنتر ضد أرسنال في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.
ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع بالرصيد ذاته.
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